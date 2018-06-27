Таджикистан с Афганистаном соединит еще один мост

CA-NEWS (TJ) - На границе Таджикистана с Афганистаном будет построен еще один мост на реке Пяндж. Новый мост соединит местечко Кокул в Фархорском районе Хатлонской области с кишлаком Ойхоним афганской провинции Тахор, сообщил «Азия-Плюс» источник в правительстве Таджикистана.

По данным источника, строительство 180-метрового моста начнется в 2019 году и завершится через четыре года.

«Для его возведения Европейский Союз планирует выделить в качестве гранта примерно 16 млн. евро. В рамках строительства моста планируется ремонт 18 километров дороги внутри Фархорского района», - добавил источник.

Он также отметил, что для реализации этого проекта, а также для строительства приграничных рынков по обе стороны будущего моста могут быть привлечены средства других международных организаций.

Между тем, как сообщает TOLO news, долгосрочная программа «Поддержка сотрудничества и возможностей для регионального экономического развития» (SCORED) была представлена в воскресенье, 24 июня, в Кабуле. Финансирование проекта, помимо Евросоюза, обеспечат немецкий государственный банк развития KfW и международная гуманитарная организация Aga Khan Development network (AKDN).

По словам организаторов проекта, его реализация зависит от того, насколько стабильной будет ситуация на границе двух стран. С помощью новой инфраструктуры организаторы SCORED намерены поддерживать малые формы бизнес-активности, поощрять культуру предпринимательства и межграничное сотрудничество. Ожидается, что программа, рассчитанная на пятилетний срок, окажет положительное воздействие на жизнь свыше одного миллиона человек.

Ранее через реку Пяндж, разделяющую две страны, были построены пять мостов.