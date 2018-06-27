Верховный суд США признал за Трампом право запрещать въезд в страну

CA-NEWS (CA) - Верховный суд США оставил в силе решение администрации США о запрете на въезд в страну граждан некоторых преимущественно мусульманских стран, сообщает Би-би-си.

Ранее низшие судебные инстанции признали запрет неконституционным и блокировали его, однако Верховный суд отменил их решения, встав на сторону президента Дональда Трампа.

Суд счел, что президент имеет право принимать решение относительно запрета на въезд в страну граждан из тех или иных стран, заботясь о национальной безопасности.

Верховный судья Джон Робертс написал в постановлении, что запрет на въезд безусловно входит в компетенцию власти президента. Также он отверг доводы в том, что запрет дискриминирует мусульман.

За это решение проголосовали пятеро из девяти судей.

Под запрет на въезд в США подпадает большинство граждан Ирана, Ливии, Сирии, Сомали и Йемена. Изначально в указе говорилось и о жителях Чада, но для них запрет был снят в апреле 2018 года.

Вскоре после того, как стало известно о решении Верховного суда, Трамп поделился этим в своем Twitter. «Верховный суд оставил в силе запрет на въезд. Здорово!», - написал он.

SUPREME COURT UPHOLDS TRUMP TRAVEL BAN. Wow! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2018

Судьи Верховного суда Руфь Бадер Гинсбург и Соня Сотомайор были в числе тех, кто проголосовал за блокировку закона. Они считают, что суд не поддержал свободу вероисповедания, которая гарантируется Первой поправкой конституции страны.

«Он оставил в неприкосновенности политический курс, который поначалу открыто и недвусмысленно преподносили как полный и абсолютный запрет на въезд мусульман в США. Теперь же этот курс прячется за вывеской с заботой о национальной безопасности», - заявила судья Сотомайор.

Запрет на въезд действовал с декабря прошлого года, когда Верховный суд посчитал, что он может вступить в действие после согласования всех необходимых правовых вопросов.

Запрет на въезд в США распространяется на большинство иммигрантов, беженцев и людей с американскими визами из пяти преимущественно мусульманских стран, в числе которых - Иран, Ливия, Сирия, Сомали и Йемен, а также Северная Корея и Венесуэла.

Запрет позволяет делать исключения в некоторых случаях, однако, по словам юристов, люди, не имеющие средств на адвокатские услуги, вряд ли смогут мигрировать в США. В заявлении судьи Стивена Брейера говорится, что, по данным госдепартамента, за первые месяцы после введения запрета из 6555 заявлений на получение исключения на въезд были одобрены лишь два.

Причина появления запрета

Президент США настаивал на том, что этот запрет необходим для обеспечения национальной безопасности и привел в качестве примеров теракты в Париже, Лондоне и Брюсселе.

Однако его критики называют этот запрет исламофобским и указывают, что он в любом случае не способен предупредить подобные преступления в США, если они совершаются людьми, уже живущими в стране, или имеющими американское гражданство.

Первоначальный указ о запрете на въезд, выпущенный 27 января 2016 года, вызвал массовые протесты в американских аэропортах. Он включал запрет на въезд также для граждан Ирака и предусматривал полный запрет на въезд в страну для сирийских беженцев. Впоследствии указ был заблокирован в судах.