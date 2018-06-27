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  27 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии открылся экспортно-ориентированный мясокомбинат

CA-NEWS (MNG) - В Монголии компания «Очир дагинас», производящая мяса и мясные продукты открыла свой новый экспортно-ориентированный мясной комбинат и подписала соглашение об экспорте продукции с южнокорейской компанией «Natural cоre», сообщает Montsame.

На церемонии разрезания красной ленты её участники обрезали самую длинную в Монголии сосиску собственного производства, длина которой составила 500 метров.

Новый мясной комбинат является первым монгольским производителем мяса и мясных продуктов, внедривший в производственный процесс систему менеджмента в области безопасности пищевой продукции или ISO22000. Кроме того, компания обеспечивает 25 процентов внутренней потребности в мясных продуктах. Комбинат насчитывает 86 сотрудников и автоматизирован на 80 процентов, а также будет производить более 60 видов мясных продуктов по немецкой технологии и рецептам. В настоящее время он производит 5-6 тн.мясных изделий в день.

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