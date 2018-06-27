Шавкат Мирзиёев уволил главу «Узавтопрома»

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе совещания, прошедшего 26 июня и посвященного перспективам автомобильной промышленности, сообщил председателю правления компании «Узавтосаноат» Умиджану Салимову о его увольнении.

На эту должность назначен Шавкат Умурзаков, ранее работавший в Генеральной прокуратуре. Об этом сообщает телеканал "Узбекистан 24".

Президент Узбекистана объяснил свое решение рядом факторов. Отмечалось, что автомобильная промышленность занимает важное место в экономике страны, однако в последнее время снизились объемы производства и экспорта. Подверглось критике укоренение коррупции, взяточничества, кумовства на всех уровнях управления в сфере.