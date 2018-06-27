РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Мэры городов стран Шелкового пути дадут старт строительству Золотого моста в Астане

CA-NEWS (KZ) - В Астане пройдет Форум мэров городов стран Шелкового Пути «Global Silk Road».

Как сказал на пресс-конференции руководитель операционного штаба по подготовке к форуму Мурат Карымсаков, в рамках мероприятия в столице Казахстана будет заложен фундамент «Золотого моста» - символа дружбы народов Шелкового пути, его автором является известный архитектор Шу Юн.

По его словам, деятель искусств из КНР изготовил из шелка национальные цветы стран, находящихся вдоль «Пояса и пути», и поместил их в кирпичи из искусственного янтаря, из которых был собран «Золотой мост Шелкового пути» по образу знаменитого китайского моста в Чжаочжоу.

«Длина моста составляет 28 метров. Скульптура символизирует мечту создания глобального сообщества с общей судьбой, общими интересами и общей ответственностью», - подчеркнул М.Карымсаков.

По итогам форума планируется создание Клуба мэров городов, Ассоциации бизнесменов, университетов, журналистов, поэтов стран Шелкового пути, а также платформы женских и молодежных организаций.

print
  • В Казахстане группа радикалов готовила серию терактов, - КНБ
  • Монголия имеет потенциал для вступления в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО
  • Президент Туркменистана поздравил Эрдогана с переизбранием на пост главы Турции
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×