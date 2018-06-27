Мэры городов стран Шелкового пути дадут старт строительству Золотого моста в Астане

CA-NEWS (KZ) - В Астане пройдет Форум мэров городов стран Шелкового Пути «Global Silk Road».

Как сказал на пресс-конференции руководитель операционного штаба по подготовке к форуму Мурат Карымсаков, в рамках мероприятия в столице Казахстана будет заложен фундамент «Золотого моста» - символа дружбы народов Шелкового пути, его автором является известный архитектор Шу Юн.

По его словам, деятель искусств из КНР изготовил из шелка национальные цветы стран, находящихся вдоль «Пояса и пути», и поместил их в кирпичи из искусственного янтаря, из которых был собран «Золотой мост Шелкового пути» по образу знаменитого китайского моста в Чжаочжоу.

«Длина моста составляет 28 метров. Скульптура символизирует мечту создания глобального сообщества с общей судьбой, общими интересами и общей ответственностью», - подчеркнул М.Карымсаков.

По итогам форума планируется создание Клуба мэров городов, Ассоциации бизнесменов, университетов, журналистов, поэтов стран Шелкового пути, а также платформы женских и молодежных организаций.