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  27 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Эмомали Рахмон выпустил в Сырдарью 20 тысяч рыб

CA-NEWS (TJ) - 26 июня в рамках своей поездки по Согдийской области президент Таджикистана Эмомали Рахмон с целью развития сферы рыбоводства и умножения лучших видов рыб выпустил в Худжанде в воды Сырдарьи 20 тысяч рыб видов сазан и белый амур, сообщает пресс-служба главы государства.

Следует отметить, что в рыбоводческих хозяйствах Согдийской области выращиваются различные виды рыб, а доход от их продажи является одним из путей обогащения бюджета хозяйств и улучшения социально-экономических условий работников сферы.

По данным специалистов этой сферы, в городах и районах области выращиваются десятки тысяч рыб различных видов, таких, как белый амур, белый толстолобик и карп.

Белый амур, белый толстолобик и карп в среднем в течение года набирают вес от 600 г до 1 кг 200 г.

В Таджикистане по непосредственной инициативе главы государства, наряду с другими планами и мероприятиями, а также разработкой государственных проектов и программ, была принята и реализуется «Государственная программа по развитию сферы рыбоводства».

После выпуска рыб в Сырдарью Глава государства Рахмон дал указание и ценные советы специалистам сферы для дальнейшего развития этой доходной отрасли.

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