Мэр города Улан-Удэ рассказал о сотрудничестве с Улан-Батором

CA-NEWS (MNG) - Мэр города Улан-Удэ Александр Голков дал интервью для монгольского телеканала «Bloomberg TV Mongolia». Беседа в монгольской студии телевидения шла о двусторонних отношениях двух городов-побратимов Улан-Удэ и Улан-Батора, о перспективе развития связей, о проблемах экологии, сообщает Информ Полис.

— Города Улан-Удэ и Улан-Батор - города-побратимы, и очень важно поддерживать эту высокую планку сотрудничества. С 2014 года действует безвизовый режим между Россией и Монголией. И в этой связи очень важна деятельность представительства города Улан-Удэ в Улан-Баторе. Сейчас очень активно развивается туризм, и это один из главных проектов сотрудничества. Целью любого соглашения является увеличение товарооборота, и динамика развития российско-монгольских отношений как раз способствует развитию отношений между городами. Города - это драйверы роста, — сказал мэр.

Особое внимание Голков уделил экологическим проблемам, чему и был посвящен форум мэров городов стран Северо-Восточной Азии.

— В Улан-Удэ такие же проблемы, как и в Улан- Баторе. Загрязненность воздуха, когда в зимнее время частные домовладения отапливаются печами, отсюда дым и выброс вредных веществ. Мы постепенно переводим наш город на централизованное теплоснабжение и закрываем котельные, которые являются дополнительным источником загрязнения атмосферного воздуха. К примеру, в прошлом году мы закрыли 3 котельные, что уже снизило выброс 42-х тонн вредных веществ в зимнее время, — сказал Александр Голков.