В Душанбе презентовали национальную стратегию развития статистики на 2018-2022 годы

CA-NEWS (TJ) - Заключительная конференция в рамках реализации проекта национальной стратегии развития статистики состоялась 26 июня, в Душанбе, сообщает НИАТ «Ховар.

В ней приняли участие директор агентства по статистике при президенте Республики Таджикистан Гульнора Хасанзода, начальник управления стратегического планирования и реформ исполнительного аппарата президента Маджиди Юсуф, страновой менеджер Всемирного банка Ян-Питер Ольтерс, а также представители ряда задействованных министерств и ведомств страны, местных исполнительных органов государственной власти, средств массовой информации.

«В рамках реализации проекта мы добились больших результатов в усовершенствовании статистической системы Таджикистана», — подчеркнула директор агентства по статистике при президенте Гульнора Хасанзода

Начальник управления стратегического планирования и реформ исполнительного аппарата президента РТ Маджиди Юсуф в своём выступлении поблагодарил всех присутствующих за успешную реализацию проекта Национальной стратегии развития статистики, отметив следующее: «Задачи проекта отражены в планах мероприятий по совершенствованию статистического учёта на 2016-2020 годы, утверждённых Постановлением Правительства РТ. Безусловно, одним из важных достижений национальной статистической системы в рамках реализации проекта является начало цифровизации, сбора и обработки статистических отчётов, результаты которых будут представлены в ходе сегодняшнего мероприятия. Наряду с этим, было много сделано и для укрепления инфраструктуры информационных технологий органов статистики, а также соответствующих министерств и ведомств».

Проект национальной стратегии развития статистики на 2018-2022 годы в ходе конференции был презентован заместителем директора Ааентства по статистике при президенте РТ Киёмиддином Давлатзода. Кроме того, была презентована реализация консультационных услуг проекта национальной стратегии развития статистики совместно с СП «DevStat» и демонстрация электронных похозяйственных книг в ряде джамоатов страны.

В заключение мероприятия было подчёркнуто, что, согласно статистическим показателям, с момента своей независимости Таджикистан добился значительного прогресса в области развития. Однако экономические, социальные и экологические проблемы будущего потребуют ещё более активного участия национальных статистических управлений в предоставлении необходимой информации для лиц, ответственных за принятие решений, и всего общества.