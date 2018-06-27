РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Постпред России в ООН потребовал незамедлительного расследования переброски вооружений ИГ в Афганистан

CA-NEWS (CA) - Россия требует незамедлительного расследования переброски в Афганистан вертолетов с вооружениями террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации по Афганистану.

«Мы не получили внятных пояснений относительно переброски вооружений боевиков ИГИЛ неопознанными вертолетами на территорию Афганистана, которую полностью контролируют наши партнеры», - цитирует его слова ТАСС.

По словам российского постпреда, «налицо продолжение линии на упорное замалчивание этого сюжета». «В этом контексте наше требование о незамедлительном расследовании ситуации и прекращении этой подковерной практики остается в силе, - указал он. - Ждем соответствующего доклада, а не формальной отписки».

Небензя также отметил, что одним из источников поддержки мятежников «является военная помощь Исламской Республике Афганистан со стороны ряда партнеров, которая оказывается без надлежащего учета и часто банально разворовывается». «Обращаю внимание, что на это указывают и западные военные эксперты», - добавил он.

«Да и в целом от властей Афганистана и расквартированных там иностранных контингентов требуются более решительные меры по зачистке севера от террористических элементов», - заключил постпред.

print
  • Жительница Таджикистана, мечтавшая стать учительницей была пожизненно осуждена за членство в ИГ в Багдаде
  • В Улан-Баторе прошла встреча консульских работников
  • FIFA презентовала официальный мяч стадии плей-офф ЧМ в России
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×