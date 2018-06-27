Мажилис одобрил ратификацию изменений в соглашение между Казахстаном и Узбекистаном об избежании двойного налогообложения

CA-NEWS (KZ) - Депутаты мажилиса Казахстана 27 июня одобрили ратификацию поправок в соглашение между правительствами РК и Узбекистана об избежании двойного налогообложения доходов и имущества.

По словам министра финансов Бахыта Султанова, целью протокола является развитие сотрудничества налоговых служб обоих государств путем обмена информацией и пересмотр отдельных положений соглашения в части предоставления Казахстану права на налогообложение отдельных видов доходов.

Протоколом уточнены наименования казахстанских налогов, на которые распространяется соглашение, а также положения статей, регулирующих определение резидентства в договаривающихся государствах и порядок образования постоянного учреждения.

Кроме того, внесены изменения в статьи, регулирующие порядок налогообложения дивидендов, процентов, роялти, прироста стоимости имущества, независимых личных услуг и других доходов.

Б.Султанов отметил, что протокол гарантирует относительную стабильность налоговых отношений, предотвращает двойное налогообложение доходов и, тем самым, позволит наладить более тесные экономические связи между двумя государствами.

Реализация документа не потребует финансовых затрат из государственного бюджета, добавил министр.