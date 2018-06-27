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  27 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Всемирный банк выделит Узбекистану кредит в $500 млн. на трансформацию экономики

CA-NEWS (UZ) - Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил кредит в размере $500 млн. для финансирования политики развития, направленной на поддержку реформ в области трансформации экономики Узбекистана. Об этом сообщается в пресс-релизе ВБ.

Операция в поддержку политики развития – ОППР (Development Policy Operation) окажет содействие правительству в трансформации Узбекистана в успешную рыночную экономику. Посредством рыночных реформ, открывающих всесторонне контролируемую экономику, правительство сможет создать новые устойчивые рабочие места, прежде всего для молодежи. Граждане страны и международные наблюдатели выразили широкую поддержку данным реформам, отличающимся своим масштабом и динамизмом.

ОППР поддерживает цели «Стратегии развития Узбекистана в 2017-2021 гг.», и сосредоточена на трех приоритетных направлениях: 1) создание фундамента для устойчивого экономического роста и стабильности; 2) развитие рынков для стимулирования роста частного сектора и создания новых рабочих мест; 3) расширение соцзащиты уязвимых групп для смягчения возможных неблагоприятных экономических реформ.

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