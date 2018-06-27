В Монголии преступления связанные с наркотиками увеличились на 78% в 2018 году

CA-NEWS (MNG) - В первой половине этого года в Монголии был зарегистрирован 91 случай, связанных с наркотиками, что на 78,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает китайский веб-портал China.org.

Отдел по борьбе с наркотиками Монголии опубликовал данные по случаю международного дня борьбы с наркотиками,который отмечается каждый год 26 июня.

В этих данных говорится, что недостаточная осведомленность наказания за преступления, связанных с наркотиками провоцирует их рост.

По данным отдела борьбы с наркотиками, по состоянию на 20 июня 45 граждан Монголии были задержаны за границей за торговлю наркотиками.