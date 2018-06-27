Президент Таджикистана подверг критике чиновников за пышные приемы во время его поездок по стране

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, находящийся в 6-дневной рабочей поездке в Согдийской области, в первый день своего визита 24 июня упрекнул помощника президента Абдуджабора Рахмона и главу Согдийской области Раджаббоя Ахмадзода за привлечение мальчиков и девочек к торжественной церемонии его встречи, передает «Ахбор».

Как сообщается, ранее Эмомали Рахмон поручил Абдуджабору Рахмону больше не привлекать подростков к участию на церемониях встреч и прекратить практику организации пышных торжеств в регионах по случаю его визитов.

«Некоторое время назад президент поручил своему помощнику Абдуджабору Рахмону больше не привлекать мальчиков и девочек для его встреч во время рабочих поездок по городам и районам республики. 24 июня, во время церемонии закладки первого камня в фундамент строительства предприятия по переработке золота «ТАЛКО Голд» в местечке Кончоч Айнинского района, президент опять упрекнул за привлечение мальчиков и девочек Абдуджабора Рахмона и главу Согдийской области Раджаббоя Ахмадзода, сказав: «Почему вы слов не понимаете? Сколько раз мне повторять, что во время визитов президента в города и районы республики не надо выводить на улицы мальчиков и девочек? Вы посмотрите, люди трясутся от холода. У вас совесть есть?». Чиновники молча выслушали порицания президента, опустив головы», - сообщил на условиях анонимности источник «Ахбор», ставший очевидцем инцидента.

Вертолеты с президентом Эмомали Рахмоном и его сопровождающими на борту приземлились в Кончоче 24 июня в 7 часов утра. Однако представители администрации Согдийской области собрали там мальчиков и девочек в 4 часа утра. По словам собеседника «Ахбор», погода в этой местности даже в полдень остается прохладной, а ранним утром здесь вообще очень холодно.

Для церемонии встречи Эмомали Рахмона в Кончоч, наряду с учащимися местных школ, привезли большую группу школьниц из Худжанда, которых около месяца готовили на стадионе Айнинского района к участию в церемонии, и даже свои школьные экзамены они сдавали в этом районе.

«Нас на один месяц освободили от занятий приказом главы области для подготовки к участию в церемонии встречи президента. Все это время мы тренировались на стадионе Айнинского района и даже сдали здесь экзамены. Для этого в Айнинский район специально привезли наших учителей, чтобы они могли принять у нас экзамены», - рассказал на условиях анонимности один из этих школьников.

В этом году Эмомали Рахмон принимает участие в празднествах по случаю Дня Единства в городе Канибадам. Также в ходе своей рабочей поездки по городам и районам Согда он дал старт строительству и сдаче в эксплуатацию новых промышленных предприятий и социальных объектов, крупнейшими из которых стали завода по переработке золота «ТАЛКО Голд» в местечке Кончоч, Калъаи Муг в Истаравшане и санатория «Бахористон-2».