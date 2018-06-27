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  27 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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На сцене театра имени Махтумкули в Ахалском велаяте состоялась премьера оперы «Hüýrlukga-Hemra»

CA-NEWS (TM) - В рамках пятого дня Недели культуры в Доме культуры города Анау Ахалского велаята состоялся концерт «Küşt depip, gazal aýdyp... », на котором выступили фольклорно-танцевальные коллективы Туркменистана, сообщает госинформагентство.

Целью мероприятия стала популяризация традиции пения и танца куштдепди, включённого в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Нынешняя Неделя культуры ознаменована своеобразным юбилеем – 10 лет назад – 27 июня 2008 года туркменское оперное искусство пережило своё второе рождение. Первой в репертуар театров вернулась опера «Şasenem we Garyp», за которой последовали «Leýli we Mejnun», «Zöhre we Tahyr», «Görogly», «Magtymguly», «Ýusup-Züleýha», «Aýna», «Saýatly Hemra», «Ruhubelentler».

В честь отмечаемого в Туркменистане Дня работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги 26 июня состоялась премьера оперы «Hüýrlukga-Hemra».

В основе постановки, представленной Национальным музыкально-драматическим театром имени Махтумкули, – сюжет одноимённого лирического дестана «Hüýrlukga-Hemra».

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