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  27 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Завершилась 3 сессия мажилиса Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Завершилась 3 сессия мажилиса Казахстана.

На заседании палаты 27 июня спикер Нурлан Нигматуллин сообщил, что сегодня было проведено заключительное пленарное заседание в рамках 3 сессии. Об итогах работы парламента в целом будет сказано на совместном заседании мажилиса и сената 29 июня.

По словам председателя, текущая сессия для мажилиса была насыщенной и плодотворной: было проведено 38 пленарных заседаний, на которых депутаты обсудили 263 вопроса и рассмотрели 128 законопроектов, из которых 91 одобрен и направлен в сенат. Проведено 18 правительственных часов, 2 парламентских слушания, 13 круглых столов, 21 выездное заседание комитетов и 3 международные конференции.

«Именно на 3 сессии глава государства обнародовал свои новые пять социальных инициатив, и нами были рассмотрены и приняты все необходимые законы, направленные на их реализацию. То есть 3 сессия, можно сказать, стала сессией социальной модернизации», - отметил Н.Нигматуллин.

Он поблагодарил коллег за результативную работу.

«Сессия завершается, но впереди у нас выезды в регионы. График утвержден. Мы охватим все регионы страны. И предложения, которые прозвучат в ходе этих встреч, должны будут нами учтены в законотворческой работе», - заключил спикер мажилиса.

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