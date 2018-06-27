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  27 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе подросток совершал кражи в детских садах ради компьютерных игр

CA-NEWS (TJ) - Несовершеннолетний житель города Душанбе задержан сотрудниками милиции по подозрению в кражах. Кражи подросток совершал ради компьютерных игр, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Таджикистана.

15-летний подросток был задержан на основании заявлений граждан, было установлено, что подросток совершил несколько краж. Подозреваемый тайно проникал в кабинеты заведующих детских садов в столице и похищал денежные средства.

Украденные деньги подросток тратил в интерне-кафе на компьютерные игры. В общей сложности подозреваемый украл свыше 5 тысяч сом.

В настоящее время по данному факту проводится расследование», – отмечается в сообщении пресс-службы правоохранительного органа.

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