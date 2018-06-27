Две сестры из Монголии установили мировой рекорд по запоминанию чисел и попали в Книгу рекордов Гиннеса

CA-NEWS (MNG) - Сестры чемпионы мира и горссмейстеры Н.Мунхшур и Н.Энхшур получили официальный сертификат Книги рекордов Гиннеса, сообщает Montsame.

Сестры успешно приняли участие в международном конкурсе в Шэньчжэне, Китай, и побили ряд мировых рекордов. В частности, Н. Мунхшур обновила мировой рекорд по запоминанию чисел - 5445 цифр за 30 минут, а Н.Энхшур в категории запоминания игровых карт - 1924 карт за час. В результате было решено занести их рекорды в книгу Гиннеса.

Президент интеллектуальной академии Монголии Х.Хатанбаатар с гордостью написал на своей странице Фейсбук о неофициальном рекорде своей подопечной Н.Мунхшур, что она выучила 80 китайских иероглифов за четыре минуты. Тем самым она показала, как выучить иностранный язык в рекордный срок, причем в самом буквальном смысле слова.