РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Две сестры из Монголии установили мировой рекорд по запоминанию чисел и попали в Книгу рекордов Гиннеса

CA-NEWS (MNG) - Сестры чемпионы мира и горссмейстеры Н.Мунхшур и Н.Энхшур получили официальный сертификат Книги рекордов Гиннеса, сообщает Montsame.

Сестры успешно приняли участие в международном конкурсе в Шэньчжэне, Китай, и побили ряд мировых рекордов. В частности, Н. Мунхшур обновила мировой рекорд по запоминанию чисел - 5445 цифр за 30 минут, а Н.Энхшур в категории запоминания игровых карт - 1924 карт за час. В результате было решено занести их рекорды в книгу Гиннеса.

Президент интеллектуальной академии Монголии Х.Хатанбаатар с гордостью написал на своей странице Фейсбук о неофициальном рекорде своей подопечной Н.Мунхшур, что она выучила 80 китайских иероглифов за четыре минуты. Тем самым она показала, как выучить иностранный язык в рекордный срок, причем в самом буквальном смысле слова.

print
  • В Душанбе прошел региональный семинар по анализу данных о наркоситуации
  • В Ташкенте скончался актер Хусан Шарипов
  • В Ташкенте сожгли более 1,6 тонн наркотиков
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×