Глава МИД Беларуси объяснили слова Лукашенко о вхождении в состав другой страны

CA-NEWS (CA) - Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что для белорусов независимость и суверенитет - это святые понятия, и Беларусь не собирается входить в состав каких-либо государств. Об этом он заявил во вторник ТАСС, комментируя сообщения в ряде СМИ о том, что президент Александр Лукашенко не исключил, что экономические проблемы могут привести к потере независимости его страны.

Ранее на совещании в Шкловском районе Могилевской области Лукашенко допустил, что экономические проблемы могут обернуться кровопролитным конфликтом. Говоря о необходимости соблюдения дисциплины, достижении высоких экономических показателей, президент сказал, что, если этого не будет, то стране будет нужно войти в состав какого-либо государства или о нее «просто будут вытирать ноги».

«Что тут комментировать, вещи лежат на поверхности. Президент Белоруссии много раз говорил, что независимость и суверенитет - это святое, ради этого стоит жить и работать на благо страны и народа, - подчеркнул Макей. - Что касается каких-то возможных вступлений и вхождений в состав каких-то государств, то об этом не может быть и речи».

По его словам, президент просто гипотетически предположил, что могло бы случиться, если экономика будет падать, ухудшаться благосостояние страны. «Все зависит от нас, от каждого конкретного человека, а глава государства таким образом обрисовал перспективы, к которым мы не стремимся», - сказал министр.

По его словам, что касается отношений Белоруссии с другими странами, то мы будем укреплять наши отношения с Россией, одновременно укреплять отношения с западным вектором, который для нас также исключительно важен.