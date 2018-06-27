РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ашхабаде проходит выставка-ярмарка туркменских производителей

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде 26 июня открылась выставка-ярмарка «Торговля и услуги-2018», в которой принимают участие более пятидесяти предприятий и структур Министерства торговли и внешнеэкономических связей, сообщает госинформагентство Туркменистана.

В их числе – предприятие «Türkmeneksport», специализирующаяся на приграничной торговле фирма «Howdan-Bajygyran», Ашхабадское городское объединение рынков.

Коммерческий центр «Mizan», предприятия «Kümüş-Aý», «Ruhybelent», «Altyn Ýyldyz», культурно-развлекательный центр «Parahat» рекламировали систему услуг в области общественного питания.

Среди экспонентов – торгово-кооперативная школа и начальная профессиональная школа, готовящие специалистов среднего звена для отрасли, ведомственный хоккейный клуб «Şir» и газета «Бизнес-реклама».

Ашхабадцы и гости столицы смогут ознакомиться с экспонатами смотра в течение трёх дней.

print
  • Российские компании намерены выпускать в Казахстане почвообрабатывающую технику и модернизировать трактора
  • Первая группа таджикских паломников отправится в Мекку 6 августа
  • В Коканде власти "прикрыли" наготу фреске на здании театра
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×