В Ашхабаде проходит выставка-ярмарка туркменских производителей

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде 26 июня открылась выставка-ярмарка «Торговля и услуги-2018», в которой принимают участие более пятидесяти предприятий и структур Министерства торговли и внешнеэкономических связей, сообщает госинформагентство Туркменистана.

В их числе – предприятие «Türkmeneksport», специализирующаяся на приграничной торговле фирма «Howdan-Bajygyran», Ашхабадское городское объединение рынков.

Коммерческий центр «Mizan», предприятия «Kümüş-Aý», «Ruhybelent», «Altyn Ýyldyz», культурно-развлекательный центр «Parahat» рекламировали систему услуг в области общественного питания.

Среди экспонентов – торгово-кооперативная школа и начальная профессиональная школа, готовящие специалистов среднего звена для отрасли, ведомственный хоккейный клуб «Şir» и газета «Бизнес-реклама».

Ашхабадцы и гости столицы смогут ознакомиться с экспонатами смотра в течение трёх дней.