$400 тыс. за кресло министра в Монголии, сколько стоят другие должности? - The Washington Post

CA-NEWS (MNG) - У каждого поста в стране есть своя цена. Около $400 тыс. помогут стать министром в Монголии, $120 тыс. нужно отдать за должность директора правительственного агентства, $4 тыс. за место старшего специалиста в государственном аппарате, пишет в своей статье The Washington Post (Перевод - CA-News).

Правящая Монгольская народная партия (МНП) обещала более 8 тыс. рабочих мест в правительстве и государственных предприятиях страны в случае победы на парламентских выборах за деньги, которые пойдут на проведение своей предвыборной кампании.

Согласно аудиозаписям, опубликованным местным информатором Ганболдом Доржодовым, некоторые партийные чиновники планировали привлечь $25 млн на финансирование кампании от бизнес-элиты и иностранных инвесторов.

То, что монголы называют «60-млрд случаем» является одним из самых больших политических скандалов, которые потрясли страну впервые с тех пор как она обрела демократию в 1990 году. Это и выявило слабость демократии в Монголии, отмечает издание.

«Монголы поняли, что источником коррупции является финансирование предвыборных кампаний. Те кто дают деньги для этих партий, те и управляют страной», - сказал экономист Джаргалсайхан Дамбадарьяа, который руководит веб-сайтом Jargal Defacto.

Как отмечает WP, в политике, которую контролирует бизнес, избиратели чувствуют себя отчужденными. Вдохновленные событиями в Советском Союзе и Восточной Европе тысячи монголов в 1990 году выступили против авторитарного правительства и добились демократии. В 1993 году на первых президентских выборах явка избирателей составила 93%, а к 2017 году это число снизилось до 68%, при этом почти 19 тыс. человек стали закидывать пустые бюллетени в знак протеста.

Победивший кандидат на выборах президента Монголии Халтмагийн Баттулга, бизнес-магнат, бывший чемпион мира по дзюдо выбрал позицию аутсайдера в стране. Человек которого он победил Миэгомбын Энхболд был одним из политиков, которые были связаны в скандале с аудиозаписями.

Лувсандендев Сумати, директор независимой организации «Sant Maral» подчеркивает, что монголы все еще демонстрируют сильную поддержку демократическим идеалам. Однако, почти 34% жителей в последнем опросе организации считают, что политика поддерживает богатых. Более 6 из 10 человек заявили, что избиратели не имеют никакого влияния на выборы в стране.

В Монголии закон, требующий отчета о финансах от политических партий игнорируется. И как только предприятия финансируют политиков, они ждут чего-то взамен, тендеры на государственные контракты и лицензии на месторождения продаются или выдаются тем, кто успел заплатит первым, говорят эксперты.

Неслучайно доходы от огромных запасов угля, меди и золота в Монголии непропорционально распределяются между элитой, а 30% населения продолжают оставаться за чертой бедности, говорится в статье.