В Нидерландах запретили носить паранджу в общественных местах

CA-NEWS (CA) - Верхняя палата парламента Нидерландов (сенат) приняла закон, который запрещает жителям страны и мигрантам носить паранджу и другие скрывающие лица предметы в общественных местах, сообщает DW.

Первая палата парламента в Гааге во вторник, 26 июня, большинством голосов проголосовала за ограниченный запрет ношения одежды, закрывающей лицо. Вторая палата нидерландского парламента приняла соответствующий законопроект еще в 2016 году.

Согласно новому закону, в общественном транспорте, школах, больницах и государственных учреждениях запретят носить паранджу, никаб и чадру. Против новых норм выступали, в частности, юристы и представители оппозиции, заявлявшие о символической политике.

Запрет должен быть введен предположительно в начале 2019 года, хотя остается неясным, как его будут применять. К примеру, обяжут ли водителей автобусов не впускать женщин с закрытым лицом. В Нидерландах проживают около 400 женщин, которые носят паранджу или чадру, полностью скрывающую лицо, передает агентство dpa.

В октябре 2017 года аналогичный закон был принят в Австрии, в 2011 году — во Франции и Бельгии. В марте 2017 года Европейский суд признал право компаний запрещать своим сотрудникам носить одежду, свидетельствующую об их религиозной и политической принадлежности. В апреле 2017 года парламент Германии одобрил запрет на ношение подобной одежды гражданскими служащими, судьями и военнослужащими. В октябре 2017 года в канадской провинции Квебек приняли закон, запрещающий скрывать лица в общественных местах и на государственной службе.