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  27 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Три строительные компании лишены лицензии за проведение некачественных работ в Астане

CA-NEWS (KZ) - Из-за осуществления некачественных работ при строительстве объектов в Астане три компании лишены лицензии на проведение строительно-монтажных работ.

Как сообщает пресс-служба акимата города, лицензии лишены ТОО «Expolis Invest VM», ТОО «Astana Trade International» и ТОО «АБК Курылыс». В отношении ТОО «Астана Трэйд» материалы на лишение лицензии направлены в суд.

Также за ненадлежащее осуществление своей деятельности при строительстве объектов приостановлено 9 аттестатов экспертов технического надзора: Е.Мейрамгалиева, Б.Кенжебекова, С.Байкенова, Г.Жусуповой, С.Бономанко, С.Гершкул, Б.Жаркенов, Э.Эржигитова и Т.Казбекова.

Кроме того, на основании материалов управления контроля и качества городской среды Астаны суд вынес решение о сносе четырех самовольно возведенных объектов – снос третьего мансардного этажа, расположенного по адресу: ул. Аймауытова, дом 5/5, также по этому адресу приостановлена эксплуатация первого и второго этажей объекта недвижимости как общежитие; также четырехэтажное здание в мкр Чубары; постройка, относящаяся к одному из домов коттеджного городка «BI Village», и двухэтажное здание, расположенное на улице Акжол.

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