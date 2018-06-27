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  27 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте появились инсталляции знаменитых исторических объектов
Предыстория: В Ташкенте установили фонари в виде огромных красных маков

CA-NEWS (UZ) - В городе Ташкенте по улице Мустакиллик ("Независимость") установили уникальные исталляции. Об этом сообщает издание «Народное слово».

Уникальность инсталляций в том, что они показывают самые известные здания и памятники Ташкента. В частности, телебашню, памятник полководца Амира Темура, установленного в бывшем Сквере Революции и другие интересные объекты.

Изображённая на фото инсталляция установлена в подземном проезде возле станции метро Пушкина на улице Мустакиллик. Данный переезд в народе именуется «Мостом Салар».

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