Японские журналисты сняли в Самарканде молодёжное реалити-шоу Ainori

- Узбекистан, общество
- 13:16, 27 июня 2018
- Просмотров: 238
CA-NEWS (UZ) - С 21 по 25 июня в Самарканде находилась группа японских журналистов. Гости снимали популярное шоу Ainori, которое транслировалось по онлайн-телевидению Netflix. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтуризма Республики Узбекистан.
В состав японской делегации входили: режиссер Коки Иноуэ, продюсер Коши Никайдо, ассистент режиссера Акира Яги, оператор Кончи Ямада.
Телепередача Айнори - это реалити шоу, в котором молодые парни и девушки путешествуют по миру на розовом автобусе. Участники исследуют туристические места, а также знакомятся друг с другом с целью найти свою вторую половинку и вернуться в Японию как пара.
Съемки проводились на фоне достопримечательностей Самарканда: площадь Регистан, мечеть Биби-Ханым, Сиабский базар, городище Афросиаб.