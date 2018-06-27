РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Строительства жилого комплекса в парке «Южный» в Алматы не будет, - акимат

CA-NEWS (KZ) - Строительная компания, которая планировала возводить жилой комплекс в парке «Южный» в Алматы, отказалась от строительства и передает свой участок земли государству.

Однако, как сообщает пресс-служба акимата города, компания готова передать земельный участок муниципалитету в обмен на равный по площади участок в другой части города.

Парк «Южный» расположен на территории 14,2 га. Акимат планирует обновить системы освещения и полива, создать детские и спортивные площадки. Появится стационарные туалеты и огороженная территория для выгула собак.

print
  • АБР выделил $6,5 млн на управление водными ресурсами реки Пяндж в Таджикистане
  • Верховные суды Узбекистана и России подписали Соглашение о сотрудничестве
  • Товарооборот между Монголией и Японией увеличился на 35%
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×