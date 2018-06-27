Строительства жилого комплекса в парке «Южный» в Алматы не будет, - акимат

CA-NEWS (KZ) - Строительная компания, которая планировала возводить жилой комплекс в парке «Южный» в Алматы, отказалась от строительства и передает свой участок земли государству.

Однако, как сообщает пресс-служба акимата города, компания готова передать земельный участок муниципалитету в обмен на равный по площади участок в другой части города.

Парк «Южный» расположен на территории 14,2 га. Акимат планирует обновить системы освещения и полива, создать детские и спортивные площадки. Появится стационарные туалеты и огороженная территория для выгула собак.