В Согдийской области Эмомали Рахмон принял участие на открытиях различных объектов

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл 27 июня в город Канибадам Согдийской области для участия на открытии различных объектов, где также пройдут основные торжества, посвященные дню национального единства.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в селении Джахонзеб джамоата Лахути Канибадама президент открыл обновлённое и реконструированное среднее образовательное учреждение №29.

Общая стоимость объекта составляет около $1,5 млн, подрядчиком является ООО ПОО №44 Бободжон Гафуровского района.

Новое трёхэтажное здание состоит из 22-х учебных классов, спортивного зала, зала заседаний на 220 мест, мастерских для школьников и школьниц, столовой на 86 мест, библиотеки с читальным залом и обеспечивается отоплением из единой теплотрассы. Здание предназначено на 1320 учеников в две смены.

В селении Маданият сельского джамоата Эргаша Шарифова с участием Эмомали Рахмона был сдан в эксплуатацию комплекс обслуживания «Бахор».

В целом, новый объект состоит из ресторана на 150 человек, чайханы на 200 человек, продуктового магазина и столовой. Гостиница при комплексе предназначена на 20 человек.

Там же в честь очередной годовщины празднования дня национального единства был накрыт праздничный дастархан для 150 сирот из городов Канибадам и Исфара, а также Б.Гафуровского района.

Сиротам были вручены памятные подарки, а также денежная помощь, одежда и обувь от имени главы государства Эмомали Рахмона.

В Канибадаме Согдийской области Эмомали Рахмон принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию участков дорог Гулистон — Исфара, Исфара — КИМ и КИМ — Кучкак. Данные объекты были сданы в рамках реставрации дорожных участков автомагистрали Худжанд — Исфара.

Финансирование объекта осуществлялось правительством Республики Таджикистан совместно с Всемирным банком. Партнёры по развитию подчеркнули свою заинтересованность в дальнейшем внесении вклада в коммуникационные проекты правительства РТ.

В общей сложности, в рамках реализации этого проекта на трёх участках сдано в эксплуатацию 45,1 км дороги.

Протяжённость участка Гулистон — Исфара насчитывает 18,2 км с двусторонним движением, участка Исфара — КИМ – 13 км от 2-х до 4-х дорожных полос, участка КИМ — Кучкак – 13,9 км с двусторонним движением.

На этих дорожных участках проложено 90 единиц трубопроводов, построено и отреставрировано 8 мостов.

В рамках проекта вдоль дороги протяжённостью 12 км установлены столбы с освещением, а на трёх перекрёстках – светофоры.

Одновременно в населённых пунктах для пешеходов созданы тротуары, покрытые плитами.

Также Эмомали Рахмон принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию нового здания органов прокуратуры города Канибадама.