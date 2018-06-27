На севере Туркменистана наращивается мощность энергосистемы

CA-NEWS (TM) - В Акдепинском этрапе Дашогузского велаята (север Туркменистана) было построено пять новых линий электропередачи, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

Так, общая протяженность новой ЛЭП мощностью 10 и 0,4 киловольт в генешлике Тязе-оба, составила 4 километра 745 метров. Здесь установлена и новая комплексная трансформаторная подстанция мощностью 250 киловольт- ампер.

Новые линии электропередачи протяженностью в два с половиной километра и один километр соответственно, специалистами хозяйственного общества «Йупек йолы гурлушик» построены так же в селах Алили-ой генешлика Азади и Гарров-оба генешлика Пахтачылык. Подобные работы, проведённые еще в двух других населенных пунктах этрапа, в основном, предназначены для обеспечения электроэнергией новых сельских участков.

Комплексные работы, предусматривающие широкое внедрение современных технологий и способствующие модернизации энергетической отрасли в соответствии с современными требованиями, активно ведутся и в других этрапах региона, где до 2020 года намечено построить тысячи километров новых электролиний, отмечается в статье.

На данном этапе по стране функционирует 13 электростанций. В рамках проекта планируется строительство двухкольцевой линии электропередачи напряжением 220 кВ (киловольт) и электростанции напряжением 220 кВ, объединяющих энергосистемы Ахалского и Балканского велаятов (областей), а также однокольцевой линии электропередач (ЛЭП) напряжением 500 кВ и электростанции напряжением 500 кВ в городе Балканабат и городе Дашогуз - электростанции напряжением 500 кВ и 200 кВ и объединяющие их ЛЭП напряжением 220 кВ.