В Улан-Баторе пройдет вторая азиатская конференция министров по снижению риска стихийных бедствий

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе с 3 по 6 июля правительство совместно с управлением ООН по снижению рисков бедствий планирует организовать 2-ю Азиатскую конференцию министров по снижению риска стихийных бедствий, сообщает Montsame.

Конференция будет проходить под лозунгом «Защита устойчивого развития путем предотвращения опасности бедствий» с участием представителей из более чем 50 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также из международных общественных организаций, СМИ, частного сектора, ученых и исследователей, и других лиц. Всего более 3000 гостей и делегатов.

В ходе конференции будут подведены итоги работ по осуществлению Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий за первые 3 года, реализации Плана Азиатского региона и прогресса в осуществляемых мер региональными странами по уменьшению опасности бедствий.

По итогам конференции будет принят ряд важных документов, в частности, «План реализации Сендайской рамочной программы в Азии в 2018-2020 гг.», « Улан-Баторская декларация» и «Добровольное заявление участников».

Кроме того, правительство будет председательствовать два важные секционные заседания на темы «Улучшение механизма реагирования на стихийные бедствия населенных пунктов» и «Повышение инвестиций и партнерских связей между государственным и частным секторами в снижении риска бедствий».