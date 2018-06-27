В Худжанде прошли соревнования по водным видам спорта

CA-NEWS (TJ) - В программе турнира были соревнования по кролю, брассу, баттерфляю, вольному стилю, на спине, эстафетам (мужская и женская), комбинированной эстафете на дистанциях 50, 100 и 200 метров, сообщает «Sputnik-Таджикистан».

В Худжанде прошел международный турнир по плаванию, в котором выступили свыше 80 пловцов из восьми стран. В командном зачете сборная Таджикистана заняла третье место.

В соревнованиях приняли участие команды из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, Туркменистана и России.

В программе турнира – соревнования по кролю, брассу, баттерфляю, вольному стилю, на спине, эстафетам (мужская и женская), комбинированной эстафете на дистанциях 50, 100 и 200 метров. Подобные состязания состоялись в Худжанде впервые за годы независимости страны.

Отметим, что весной прошлого года женская команда Таджикистана в эстафете 4 по 50 метров завоевала бронзовую медаль на открытом чемпионате Центральной Азии по плаванию в Ашхабаде.