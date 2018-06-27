В Узбекистане с переломами черепа госпитализирован чиновник, «прославившийся» сквернословием и рукоприкладством

CA-NEWS (UZ) - Глава Бозского района Андижанской области Узбекистана Абдурашид Мамиров, "прославившийся" сквернословием и рукоприкладством, вечером 21 июня был госпитализирован в медцентр в городе Андижане с тяжелой травмой головы. Об этом сообщает centralasain.org.

Хокиму (главе администрации) прооперировали голову, его состояние остается тяжелым. По информации источников, Мамиров получил тяжелую травму головы и телесные повреждения в результате побоев. Чиновник райадминистрации подтвердил информацию о госпитализации Мамирова, но не пожелал разглашать подробности случившегося.

По словам специалиста Андижанского областного управления Министерства здравоохранения Узбекистана, после госпитализации хокиму Абдурашиду Мамирову в срочном порядке прооперировали голову. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии, сказал наш источник.

– 22 июня ему прооперировали голову. Кости его черепа были переломаны в нескольких местах, поврежден головной мозг, сломаны ребра. Сейчас он пришел в себя, но состояние остается тяжелым, – сказал сотрудник управления министерства.

Сотрудник правоохранительных органов Андижанской области подтвердил инфо о госпитализации Абдурашида Мамирова, но вместе с тем, опроверг информацию об избиении чиновника. "Абдурашид Мамиров получил травмы в результате падения. Поэтому сейчас он лечится в больнице. Уголовное дело в связи с этим не возбуждено", ​– сказал сотрудник правоохранительных органов.

По словам некоторых местных чиновников, Абдурашид Мамиров получил тяжелые травмы по дороге, возвращаясь домой после селекторного совещания. Однако некоторые из них говорят, что чиновник выпал из окна своей квартиры, находящейся в двухэтажном образцовом доме.

Абдурашид Мамиров был назначен хокимом Бозского района в феврале 2017 года. До этого времени он работал начальником Андижанского областного Управления среднего специального, профессионального образования. Ранее веоднократно сообщалось о жалобах руководителей местных организаций, которые сетовали на мат и рукоприкладство со стороны Абдурашида Мамирова.