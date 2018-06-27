В Монголии открыли филиал международной ассоциации хирургов

CA-NEWS (MNG) - С 21 по 25 июня делегация во главе с председателем Азиатского филиала Международной ассоциации хирургов Гуань Вэ Луем посетила Монголию, сообщает Montsame.

В связи с открытием в Монголии филиала Международной ассоциации хирургов, состоялось заседание, на котором решили создать генеральный комитет ассоциации в стране. Председатель Азиатского филиала Международной ассоциации хирургов Гуань выразил удовлетворение тем, что открыл филиал в Монголии, а также отметил, что надеется на укрепление сотрудничества с Монголией.

Делегацию принял представитель Тайваня в Монголии Хуан Куо Рун и сказал «Секторы здравоохранения Монголии и Тайваня сотрудничают в течение многих лет в области обучения медицинских сотрудников и пожертвования медицинских оборудований и лекарств.

Кроме того, каждый год в Монголию приезжают волонтеры-медики из Тайваня и это повышает доверие к качеству медицинского обслуживания Тайваня». Делегация ознакомилась с деятельностью Национального центра здоровья матери и ребенка, столичного управления по вопросам здравоохранения, что стало первым шагом к сотрудничеству.