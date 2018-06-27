В Таджикистане установлен памятник Шаху Исмоилу Сомони и постамент государственного флага

- Таджикистан, политика
- 14:47, 27 июня 2018
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CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистан Эмомали Рахмон в рамках своей рабочей поездки 27 июня открыл в городе Канибадаме парк культуры и отдыха, в котором расположены памятник Шаху Исмоилу Сомони и государственный флаг Республики Таджикистан.
Как сообщает пресс-служба главы государства, президент в торжественной обстановке снял покрывало с памятника во весь рост первому основателю таджикского государства – Шаху Исмоилу Сомони.
Площадь парка культуры и отдыха составляет 9 тысяч 500 квадратных метров, и с неё отовсюду виден памятник Шаху Исмоилу Сомони высотой 7,5 метра.
Также сегодня Эмомали Рахмон в центре Канибадама в торжественной обстановке открыл постамент Государственного флага, высотой 43 метра. Ширина Государственного флага составляет 7 метров, а длина 14 метров.