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  28 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы пройдет первый международный кинофестиваль Almaty Film Festival

CA-NEWS (KZ) - В Алматы 15-19 сентября пройдет первый международный кинофестиваль Almaty Film Festival.

Как сообщает пресс-служба акимата города, президентом кинофестиваля стал отечественный режиссер Акан Сатаев.

Almaty Film Festival - это культурологический проект, который призван развить международное сотрудничество кинематографистов и привлечь международные кинопроекты в город.

В рамках кинофестиваля предусмотрена 5-дневная программа. Церемония открытия кинофестиваля будет включать «красную дорожку», по которой пройдут звезды как отечественной, так и мировой киноиндустрии, праздничный концерт, церемонию награждения «За вклад в развитие кинематографа». Кинофестиваль завершится подведением итогов, вручением победителям конкурсов призов за свои киноработы.

Тематика основного конкурса – «Сближение культур». Он будет представлен кинокартинами 2018 года, являющимися ко-продукцией двух и более стран. Фильмы основного конкурса будут номинированы и получат призы в следующих категориях: «Гран-при», «За лучшую режиссерскую работу», «За лучшее исполнение мужской роли», «За лучшее исполнение женской роли», «Специальный приз жюри».

Также будут представлены внеконкурсные программы: «Культурное и природное наследие, туризм и спорт», «City in motion», «Детское и семейное кино», «Almaty Vine Fest».

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