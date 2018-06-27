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  28 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Саперы из 4 стран СНГ будут учиться разминированию в России

CA-NEWS (KZ) - Саперы Казахстана, Армении, Белоруссии и Узбекистана с 1 сентября начнут обучение в международном противоминном центре в Подмосковье, сообщает Министерство обороны России.

«С учетом опыта выполнения задач в Сирии в международном противоминном центре созданы объекты учебно-материальной базы для подготовки иностранных военнослужащих в области гуманитарного разминирования», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что к настоящему времени в центре прошли обучение более 50 военнослужащих из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

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