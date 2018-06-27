В Улан-Баторе обсудили вопросы международных автомобильных перевозок с Венгрией и Польшей

CA-NEWS (MNG) - 25 июня рабочая группа, возглавляемая начальником управления координации реализации политики в области автомобильного транспорта министерства дорожно-транспортного развития Сухбаатарын Батболдом провела встречу с представителями министерства транспорта Венгрии, сообщает Montsame.

В ходе встречи стороны согласовали окончательный вариант проекта межправительственного соглашения, обменялись бланками разрешений на осуществление международных автомобильных перевозоки и договорились начать транспортировку. Состоялся также обмен мнениями по вопросам, касающихся правовой среды в области осуществления транспортной деятельности, международных транспортных требований и двустороннего сотрудничества.

Стороны договорились активно сотрудничать с целью заключения соглашения в ближайшем времени. На встрече был рассмотрен ряд вопросов, на которые сторонам следует обратить внимание в дальнейшем. В частности, они обсудили требование по осуществлению перевозки транспортным средством, отвечающим экологическому стандарту Евро-3 в европейских странах, а также вопросы, которые имеют отношение к налогообложению и графику движения водителей.

Объем торговли между Монголией и Венгрией по итогам прошлого года составил 12 млн. долларов США. За этот период Монголия импортировала лекарственные препараты, офисное оборудование, шоколадные изделия, какао-продукты, гигиенические салфетки и подгузники на общую сумму 11,8 млн. долларов США.

26 июня монгольская делегация провела встречу с представителями Министерства инфраструктуры Польши, в ходе которой стороны согласовали окончательный вариант проекта межправительственного соглашения и обменялись бланками разрешений. Соглашение будет подписано в ходе предстоящего заседания монголо-польской межправительственной комиссии, которое состоится в сентябре.

Кроме того, рабочая группа затронула вопрос сотрудничества с Автотранспортной инспекцией Польши в целях укрепления потенциала ведомства по контролю автотранспортных средств Монголии. Автотранспортная инспекция Польши имеет большой авторитет в Евросоюзе и опыт по реализации проектов по укреплению потенциала транспортных инспекционных органов Украины, Хорватии, Турции и Казахстана.

Стороны выразили уверенность в дальнейшем повышении товарооборота между государствами-членами Евросоюза, увеличении объемов грузоперевозок и совершенствовании перевозки товаров.