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  28 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Минобразования Казахстана планирует повысить требования для претендентов на стипендию «Болашак»

CA-NEWS (KZ) - Министерство образования и науки Казахстана планирует повысить требования для претендентов на стипендию «Болашак». Об этом 27 июня на брифинге в пресс-центре правительства РК сообщил замглавы ведомства Талгат Ешенкулов.

По его словам, за 25 лет реализации программы «Болашак» подготовлено 10096 специалистов, среди которых свыше 5 тыс. – магистры, около 3 тыс. — бакалавры, более 300 — доктора PhD, аспиранты и интерны, а также около 1800 — стажеры.

Из общего числа выпускников 53% завершили обучение по гуманитарным специальностям, 37,8% — инженерно-технические, 7,4% — медицинские и 1,8% — творческие специальности. Свыше 40% выпускников работают в реальном секторе экономики, 20% — в сфере образования и науки и более 7% — в сфере медицины и здравоохранения.

«На данный момент на обучении находятся 1255 стипендиатов. С учетом потребностей реального сектора экономики актуализирован перечень приоритетных специальностей на 2018 год, который включает 160 специальностей», - сказал вице-министр.

На текущий год определено предельное количество стипендий — 555 единиц. Срок приема документов завершится 31 августа. По результатам первого заседания Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом стипендия присуждена 67 претендентам. По состоянию на 26 июня, 381 человек подал заявку для участия в конкурсе, из них 222 зарегистрированы и 159 отклонены в связи с неполнотой представленных документов либо с несоответствием правилам отбора претендентов.

Для дальнейшего повышения эффективности программы, по данным Т.Ешенкулова, Минобразования планирует внедрить процедуру онлайн тестирования на региональном уровне; повысить требования к знанию английского языка для претендентов на магистратуру до IELTS 6.0, за исключением категории «инженерно-технические работники» — IELTS 5.5; с 2025 года отменить все существующие квотные категории в рамках стипендии.

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