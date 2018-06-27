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  28 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Согдийской области открылось таджикско-турецкое мебельное производство стоимостью почти $100 тыс.

CA-NEWS (TJ) - В Согдийской области в Таджикистане открыто новое таджикско-турецкое совместное предприятие «Арча-мебель», сообщает пресс-служба главы государства. Таджикско-турецкое предприятие расположилось на площади 7 тысяч квадратных метров, при этом само производство занимает примерно 3 тысячи метров. Общий объём финансирования составляет почти $100 тысяч.

Новое совместное таджикско-турецкое предприятие было создано двумя учредителями – ООО «Фортуна и компания» Таджикистана и компанией «УчЮлдиз» из Турции. В торжественном запуске производства принял участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Все оборудование было поставлено из Турции, Италии и Китая. Продукция будет производится на 80% из таджикского сырья.

На предприятии будет производится мебель для дошкольных учреждений, интернатов и медицинских учреждений, а также офисная мебель. На производстве будет работать более 50 человек.

Выступая на церемонии, Рахмон отметил, что открытие подобных промышленных предприятий по выпуску отечественной продукции является устойчивым шагом на пути к индустриализации страны.

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