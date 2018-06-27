ООН: Потребление наркотиков в мире достигло рекордных масштабов

CA-NEWS (CA) - Беспрецедентным называют эксперты уровень производства и потребления наркотиков: от марихуаны и кокаина до героина и синтетических психоактивных веществ. Авторы доклада ООН о распространении наркотиков в глобальном масштабе призывают принять срочные меры по предупреждению наркопотребления и лечению наркозависимых.

Одна из наиболее тревожных тенденций – рост потребления опиоидных препаратов в немедицинских целях. На них приходится 76% всех смертельных случаев, связанных с наркотиками. В докладе, подготовленном Управлением ООН по наркотикам и преступности, отмечается, что, с одной стороны, такие препараты, как трамадол и фентанил должны быть доступны больным людям, нуждающимся в болеутоляющих лекарствах. С другой, нельзя допустить их утечки и использования в качестве наркотиков. Кроме того, наркоторговцы изготовляют их подпольно и продают на черном рынке.

Эта проблема особенно остро стоит в странах Африки, где, наряду с кокаином, растет потребление синтетических наркотиков, особенно трамадола. Нехватка психотропных медицинских препаратов и одновременно развитие наркотической зависимости у наркопотребителей представляют собой двойную проблему для плохо развитой системы здравоохранения многих африканских стран. В целом по распространенности синтетических наркотиков по-прежнему лидируют Юго-Восточная Азия и Северная Америка. В США метамфетамины стали вторым самым опасным наркотиком после героина.

Согласно докладу, производство опиума за последние два года выросло на 65 процентов и составляет 10 500 тонн в год. Рекордных уровней достигло и распространение кокаина и каннабиса, который остается самым популярным наркотиком – в 2017 году его хоть раз пробовали 192 миллиона человек. Эта цифра отражает 16-процентный рост, сопоставимый с ростом населения Земли.

Больше всего потребителей наркотиков – среди молодежи от 12 до 25 лет, которые принимают их в клубах, на вечеринках, в компании друзей, а беспризорники – на улице. При этом стремительно растут масштабы потребления наркотиков людьми старше 40 лет. Эта тенденция, по мнению авторов доклада, требует пристального внимания. Они также выделили особенности женской наркомании: так же, как и мужчины, они употребляют опиоиды, предназначенные для использования в качестве лекарств, итранквилизаторы, но, попробовав наркотические средства, женщины начинают употреблять алкоголь, марихуану, кокаин и опиоиды все чаще и чаще и у них быстрее, чем у мужчин возникает наркотическая зависимость.

Как известно, в ряде стран и восьми американских штатах, марихуана легализована. Хотя пока нет данных достоверных данных о последствиях этого шага, эксперты ООН отмечают, что в штате Колорадо, например, участились случаи госпитализации и смерти в дорожно-транспортных происшествиях, связанные с употреблением марихуаны.

Авторы доклада надеются, что представленные данные помогут странам разработать сбалансированную и эффективную политику, необходимую для того, чтобы справиться с этой чрезвычайно сложной проблемой и в Управлении ООН готовы их в этом поддержать.