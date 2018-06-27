Казахстан и Япония подписали соглашения в сфере городского транспорта, ядерной энергетики и водоснабжения

CA-NEWS (KZ) - В Астане проходит Казахстанско-японский бизнес-форум и заседание совместной комиссии правительственного и частного сектора по экономическому сотрудничеству.

Как сообщается на сайте Министерства по инвестициям и развитию РК, на открытии форума вице-министр Арыстан Кабикенов подчеркнул, что Япония является одним из ключевых стратегических партнеров Казахстана в Восточной Азии. Между странами с 2015 года действует соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций.

«Казахстан с первых лет своей независимости сделал ставку на обеспечение экономического роста через создание благоприятных условий для зарубежных инвесторов. Япония входит в число крупнейших инвесторов Казахстана. С 2005 по 2017 год валовый приток прямых инвестиций из Японии в Казахстан составил более $5 млрд», - отметил он.

В свою очередь, вице-министр по международным делам Министерства экономики, торговли и промышленности Японии Тадао Янасэ подчеркнул, что японские компании заинтересованы в инвестировании в Казахстан.

В ходе мероприятия председатель правления Kazakh Invest Сапарбек Туякбаев и вице-председатель компании «Марубэни Корпорейшн» Ямадзоэ Сигеру подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по развитию городского транспорта в Алматы.

«В настоящее время в Алматы в рамках схемы ГЧП мы работаем над реализацией проекта по строительству системы легкорельсового транспорта. Помимо решения задач, связанных со строительством, эксплуатацией, техническим обслуживанием и финансированием, мы работаем над созданием цифровой инфраструктуры, рассматривая ЛРТ как составную часть городского планирования, и таким образом стремимся обеспечить комфортные условия для проживания горожан», - сказал Ямадзоэ Сигеру.

Кроме того, были подписаны меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по реализации пилотного проекта в системах тепло- и водоснабжения между АО «КазЦентр ЖКХ», Mitsui & Co и Japan system Planing, меморандум о сотрудничестве в области ядерной энергетики между Kazakhstan Nuclear Power Plants и The Japan Atomic Power Company, Marubeni Utility Services.

Отмечается, что по состоянию на 1 мая в Казахстане зарегистрировано 77 юридических лиц, филиалов и представительств с японским участием.