Психологи Красного Креста в Таджикистане помогают четверым детям, вернувшихся с боевых действий в Ираке

CA-NEWS (TJ) - Психологи Международного Комитета Красного Креста работают с четырьмя таджикскими детьми, вызволенными из районов боевых действий на Ближнем Востоке и доставленных на родину. Специалисты должны помочь детям адаптироваться к новой жизни, сообщает Радио Озоди.

В апреле этого года четверо таджикских детей были возвращены из лагерей Багдада домой. Сейчас они воспитываются в семьях ближайших родственников. С начала мая с каждым ребенком работает отдельный психолог, который приезжает на дом.

Один из психологов Красного Креста Бхава Пойдуал сказала 26 июня в беседе с Радио Озоди, что она с коллегами уже дважды побывала в этих семьях. «Мы беседуем с детьми, играем с ними. Беседы длятся от одного до четырех часов», - говорит психолог.

По ее словам, было бы лучше, чтобы эти дети не находились под пристальным вниманием СМИ и их фото и видео не появлялось в интернете и печати. «В первую очередь нужно думать о детях и помнить о том, чтобы в будущем эти публикации не навредили им», - говорит собеседница.

Среди детей, с которыми работают психологи – 11-летняя Марьям, которую с тремя другими детьми вернули из Ирака. Девочка сейчас находится на попечении своего дедушки. «Марьям очень милая девочка. Но она не любит отвечать на многие вопросы, которыми ее осыпают окружающие. Вопросы для такой группы детей – задача психологов. Нежелательно таких детей расспрашивать о том, что они видели там, на войне, что там происходило? Мы должны помочь им забыть о тех ужасах», - говорит собеседница.

Ожидается, что уже в сентябре четверо детей, которых возвратили из Ирака, пойдут в школу.

Раджабмо Хабибулло, детский Омбудсмен в Таджикистане, сказала ранее, что сразу же после возвращения Марьям выехала в Гиссар, чтобы на месте ознакомиться с состоянием девочки и условиями ее проживания. По ее словам, местные власти обязались подготовить все необходимые документы для ребенка.

«К сожалению, дети, которые находились в зонах конфликта, не имели документов, удостоверяющих личность. Мы помогли им в этом. Когда вернулась Марьям, мы выехали в эту семью, поговорили с дедушкой, чтобы ребенок рос в благоприятной обстановке. Поговорили с местными властями, чтобы они подготовили все необходимые документы для ребенка и обеспечили ей доступ к образованию», - сказал детский омбудсмен.

Ранее МВД Таджикистана сообщило, что общее число граждан страны, воюющих в Ираке и Сирии, составляет более 1 тыс человек, и вместе с ними находятся более 200 детей.