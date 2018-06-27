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  28 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Королева Великобритании одобрила закон о Brexit

CA-NEWS (CA) - Выступая перед членами нижней палаты Британского парламента, ее спикер Джон Беркоу сообщил, что королева Елизавета II официально одобрила закон, предусматривающий выход страны из Евросоюза, сообщает агентство Reuters.

«Я должен сообщить, что Ее Величество подписала документ, одобряющий закон о выходе из Евросоюза», - заявил Беркоу под аплодисменты членов парламента от Консервативной партии.

Применяться новый закон начнет после выхода страны из Евросоюза 29 марта 2019 года. Дальше начнется двухлетний переходный период, в ходе которого продолжит действовать часть торговых соглашений с ЕС.

На прошлой неделе палата лордов окончательно утвердила правительственный вариант законопроекта о выходе Соединенного Королевства из ЕС.

В 2016 году на референдуме о выходе Великобритании из Евросоюза победили сторонники Brexit с результатом 51,9%.

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