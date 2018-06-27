В Таджикистане прошло открытие здания прокуратуры и участка автодороги Канибадам-Патар

CA-NEWS (TJ) - В Согдийской области президент Таджикистана Эмомали Рахмон в торжественной обстановке открыл здание органов прокуратуры города Канибадам, а также сдал в эксплуатацию участок автомагистрали Канибадам-Патар, протяженностью 67,7 км, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе реализации проекта по строительству дороги Канибадам-Патар также были построены 3 моста, заложены 11 километров водосточных труб и установлены 2 светофора.

Здание прокуратуры же построено в соответствии с современными требованиями, с необходимой инфраструктурой и благоприятными рабочими условиями для сотрудников.

Для строительства здания органов прокуратуры затрачено около $220 тыс, а строительные работы проведены на высоком качественном уровне.

Новое здание состоит из двух этажей и подвального помещения. В подвальном помещении расположены архив и спортивный зал. На первом этаже находятся кабинет секретариата, столовая, рабочие и санитарные кабинеты, пункт охраны, а на втором этаже – рабочие кабинеты, зал заседания на 40 посадочных мест, комната отдыха, приёмная и другие вспомогательные помещения. Все рабочие кабинеты и вспомогательные помещения оснащены необходимой мебелью и компьютерами. Также, согласно проекту, в подвальном помещении созданы условия для занятия спортом сотрудниками, а в зале установлено современное оборудование.