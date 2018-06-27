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  28 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Дни культуры Туркменистана прошли в Китае

CA-NEWS (TM) - 23-25 июня в Китае состоялись Дни культуры Туркменистана. Мероприятия были организованы министерством культуры и туризма Китая, министерством культуры Туркменистана при содействии посольства Туркменистана в КНР, сообщает газета «Жэньминь жибао".

В них приняли участие представители правительственных и общественных учреждений КНР, столичной администрации, научно-исследовательских институтов, деятели культуры, главы и сотрудники дипмиссий зарубежных государств и международных организаций, а также жители Пекина.

Торжественная церемония открытия Дней культуры Туркменистана состоялась в киноконцертном зале Пекина, который собрал под своей крышей более 1000 жителей столицы и её окрестностей.

Присутствовавшие на гала-концерте официального открытия Дней культуры получили большое удовольствие от выступления творческих групп из Туркменистана, которые показали высокое мастерство в исполнении, как традиционной туркменской народной музыки, так и шедевров мировой классики.

Во второй день в рамках Дней культуры в выставочном павильоне Центральной библиотеки китайской столицы прошла выставка произведений декоративно-прикладного творчества и музейных ценностей, представляющих культурное наследие Туркменистана. В ней была предоставлена жителям китайской столицы возможность ознакомиться с произведениями туркменских художников, изделиями мастеров прикладного искусства, уникальнейшими туркменскими коврами и ковровыми продукциями.

В рамках Дней культуры Туркменистана жителям китайской столицы впервые был показан на китайском языке фильм «Ат-мырат», увековечивший на киноэкране образ ахалтекинского скакуна.

Вчера, 25 июня в концертном зале Пекинского симфонического оркестра с аншлагом прошел заключительный концерт Дней культуры Туркменистана в Китайской Народной Республике, где на одной сцене совместно выступили ведущие туркменские и китайские артисты.

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