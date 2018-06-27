Не применяйте пытки даже если преступление останется нераскрытым! - глава МВД Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Пытки являются актуальной проблемой в деятельности правоохранительных структур Таджикистана. Даже в здании МВД вывешена цитата главы этого ведомства Рамазона Рахимзода: «Никогда не прибегайте к пыткам, если даже преступление останется нераскрытым!».

Коалиция гражданского общества Таджикистана против пыток и безнаказанности провела фотовыставку жертв пыток и их родственников, чтобы привлечь внимание общественности к этой проблеме, сообщает «Радио Озоди».

Фотовыставка была организована 26 июня в комплексе «Душанбе-Плаза». В отличие от выставок предыдущих лет, в этом году на мероприятие пришло большое количество представителей правоохранительных структур.

Организаторы выставки выразили свою обеспокоенность тем, что из года в год фотовыставка пополняется новыми историями. Гульчехра Холматова, адвокат и представитель коалиции, сказала, что за пять лет таких историй стало вдвое больше.

Так, сказала собеседница, на первой фотовыставке в 2013 году было представлено 9 историй жертв пыток, в этом году таких историй 18. Она поприветствовала усилия правительства страны по предотвращению пыток и жестокого обращения, отметив среди положительных тенденций включение отдельной статьи «Пытки» в уголовном кодексе.

СМИ чуть ли не каждый месяц пишут о новых случаях пыток и жестоком обращении в закрытых учреждениях Таджикистана. Правозащитники выражают серьезную озабоченность, когда спустя день-два после задержания родным выдают тело для захоронения. Международные организации также критикуют таджикские власти за распространенную практику применения пыток в стране.

В свою очередь, представители государственных органов говорят, что строго взялись за тех, кто прибегает к этой порочной практике. Умарджон Эмомали, пресс-секретарь МВД Таджикистана, отметил, что руководство постоянно требует от сотрудников избегать применения пыток в своей деятельности.

По его словам, глава ведомства Рамазон Рахимзода постоянно говорит о том, что использовать пытки недопустимо, даже если преступление останется нераскрытым.

Именно правоохранительное ведомство находится в первых строках тех ведомств, где пытки широко применяются на стадии предварительного следствия в целях получения признательных показаний.

Недавно Комитет ООН против пыток выразил обеспокоенность случаями безнаказанности тех, кто применяет пытки и жестокое обращение в Таджикистане. Комитет отметил, что за последние годы Генпрокуратура РТ получила 89 жалоб на применение пыток, но лишь в 4 случаях сотрудники правоохранительных структур были привлечены к уголовной ответственности. Комитет также призвал страну ужесточить наказание в отношении виновных лиц и не применять к ним амнистию.