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  28 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В роддоме Астаны скончались две роженицы

CA-NEWS (KZ) - В перинатальном центре №1 Астаны скончались две роженицы.

По данным управления общественного здравоохранения города, в данном роддоме в течение двух лет не было материнской смертности. Однако 21 и 25 июня скончались 34-летняя и 31-летняя роженицы.

«В первом случае мама родила сама, при втором случае было сделано кесарево сечение. Обе рожали повторно. У обеих мамочек были заболевания, не связанные с беременностью. Малыши живы, но их состояние оценивается как стабильно тяжелое», - отметили в ведомстве.

По фактам смерти женщин проводится служебное расследование, по итогам которого будут приняты меры.

Родильный зал роддома закрыт. Рожениц принимают перинатальные центры №2 и №3.

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