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  28 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД Узбекистана встретился с председателем Института Центральной Азии и Кавказа Фредериком Старром

CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 27 июня, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с видным американским общественным деятелем и ученым, председателем Института Центральной Азии и Кавказа при Университета Дж.Хопкинса Фредериком Старром, находящимся в Узбекистане с группой авторитетных международных исследователей, сообщает пресс-служба ведомства.

В состоявшейся беседе обсуждены актуальные аспекты узбекско-американских отношений.

Фредерик Старр, книга которого «Новое лицо Узбекистана» была впервые представлена экспертному сообществу и широкой общественности в начале мая в ходе брифинга в «Атлантическом совете» в городе Вашингтоне, подчеркнул прямую взаимосвязь динамичного и долгосрочного развития Узбекистана и Центральной Азии в целом.

На встрече также состоялся обмен мнениями и по другим вопросам международной и региональной повестки дня.

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