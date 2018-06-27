В странах с автократическими режимами наблюдается высокий экономический рост, - профессоры Лондонской и Стокгольмской школ экономики

CA-NEWS (CA) - Профессор Лондонской школы экономики и политических наук Тимоти Джон Бесли и профессор Стокгольмской школы экономики Масаюки Кудамацу выпустили доклад, в котором проанализировали автократические режимы с точки зрения экономического успеха. В нем эксперты пришли к мнению, что тоталитарные режимы способствуют росту экономики.

«Одной из целей изучения политической экономики является понимание того, как институциональные механизмы влияют на благосостояние людей. В настоящее время изучаются лишь аспекты демократических институтов. Однако на протяжении большей части истории человечества, демократические выборы сыграли довольно скромную роль. Гораздо чаще появляются системы, основанные на монархии, военной диктаторе, где выборы являются лишь завесой», - рассказали авторы.

На протяжении всей истории в автократических системах правления наблюдается рост и развитие. Например, современный Китай является примером с точки зрения впечатляющих показателей роста экономики в недемократической обстановке, отмечается в докладе.

Авторы выделили 35 стран мира с авторитарным режимом, где экономика в стране процветала и годовой темп роста превышал 80%. Среди Восточно-Азиатских стран в этот список вошли (автократические режимы правили перечисленными странами в разные года прошлого века): Китай, Индонезия, Сингапур, Южная Корея, Тайвань и Тайланд.

В данный список также входят страны юго-восточной Европы, несколько африканских стран, в которых авторитарные режимы правили в 60-х годах, страны Ближнего Востока (Ирак в 1970 г., Сирия в 1960 г.), Восточной Европы и несколько латино-американских стран (Эквадор в 1970, Перу и Венесуэла в 1950 г.)

Авторы указывают, что документ является вкладом в продолжающиеся дебаты об институциональной основе успешного правительства и ни в коем случае не является оправданием для режимов.