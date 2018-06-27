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  28 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Украина подписали соглашения на $25 млн

CA-NEWS (UZ) - В Киеве состоялся первый экономический форум «Узбекистан и Украина: перспективы развития экономических отношений», сообщило информационное агентство «Дунё».

В ходе форума с участием делегаций из правительств и региональных структур двух стран стороны рассмотрели перспективы развития совместных производств в фармацевтической, нефтегазовой, угольно-добывающей промышленности и других направлениях.

Проведена также презентация потенциала Навоийской области и подробно описана уникальность созданных инвестиционных возможностей в Свободной экономической зоне «Навои». Вместе с тем узбекские предприятия-участники, такие как Artel, Akfa, Osborn, Ideal, Bonito представили образцы производимой ими продукции. По результатам переговоров достигнуты соглашения по экспорту узбекских товаров, привлечению украинских инвестиций на общую сумму $25 миллионов.

Наряду с этим, состоялась встреча в Кабинете Министров Украины делегации Узбекистана во главе с Министром экономики Ботира Ходжаева с gервым вице-премьером Украины – Министром экономического развития и торговли Степаном Кубивым.

На переговорах отмечена необходимость выхода на новый уровень партнерства посредством активизации практических контактов в области энергетики, транспорта, туризма, ИКТ, электромашиностроения, электрификации железных дорог, вагоностроения, угольно-добывающей и фармацевтической отраслях.

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