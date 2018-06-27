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  28 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Twitter усложнила регистрацию в сервисе из-за спама и «троллей»

CA-NEWS (CA) - Социальная сеть Twitter объявила, что в рамках борьбы с недобросовестными пользователями и в первую очередь - с бот-аккаунтами намерена ввести обязательное подтверждение регистрации новых аккаунтов через e-mail и телефонные номера. Об этом сообщили вице-президент компании Дел Харви и руководитель отдела по безопасности Йоель Рот в блоге компании.

«Мы никогда не прекратим наши усилия по выявлению и предотвращению попыток манипулирования обсуждениями на нашей платформе», - заявили они.

Представители Twitter отметили, что предпочитают предотвращать проблему, чем дожидаться обращения пользователей.

Согласно данным соцсети, каждую неделю мая 2018 года системы Twitter выявляли более 9,9 млн автоматических учетных записей и спам-аккаунтов.

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