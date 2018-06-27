Национальная авиакомпания Узбекистана приобретёт пять новых авиалайнеров

CA-NEWS (UZ) - Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" продолжает пополнять свой флот новыми современными авиалайнерами. В декабре текущего года национальный авиаперевозчик планирует получить два самолета Airbus A320 Neo, сообщила пресс-служба НАК.

Новейшие самолеты A320 Neo заказаны в двухклассной компоновке на 150 кресел (бизнес-класс – 12, эконом-класс – 138). Они будут на 20% экономичнее своих предшественников благодаря новым, более экономичным двигателям и современным наработкам в конструкции фюзеляжа. Их дальность полета увеличена с 4,5 тыс. до более 6 тыс. километров, это позволит покрывать рейсами весь Центральноевропейский регион.

Во второй половине 2019 года ожидается пополнение парка авиакомпании двумя новыми самолетами Boeing 787 Dreamliner. А с получением в начале 2020 года шестого по счету дримлайнера Национальная авиакомпания Узбекистана станет ведущим эксплуатантом данного типа ВС в странах СНГ, отметили в компании.

На сегодняшний день авиапарк НАК «Узбекистон хаво йуллари» состоит из самолетов Boeing-757/767, Boeing-787-8 Dreamliner, А320, а также грузовых воздушных судов Boeing-767-300BCF.